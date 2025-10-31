CAI y San Francisco disputan hoy el liderato de la Conferencia Oeste

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el San Francisco F.C. protagonizarán hoy viernes el duelo más atractivo de la jornada 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el liderato de la conferencia Oeste en disputa a falta de dos fechas para cerrar la ronda regular.

Los "monjes" de San Francisco encabezan la tabla con 21 puntos, seguidos muy de cerca por el CAI, que suma 19 unidades y ocupa la segunda posición.

Pendiente de este duelo estará el Club Deportivo Universitario, tercero del Oeste con 18 puntos, que en esta jornada enfrentará al Veraguas United. El conjunto veragüense, con 15 unidades, marcha en la cuarta casilla de la conferencia.

La fecha del viernes, penúltima de la ronda regular, se completará con el enfrentamiento entre los colistas del Oeste: el Herrera F.C., último con seis puntos,y el SD Atlético Nacional, que es quinto clasificado con 14 unidades.