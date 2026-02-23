Chiriquí y Oeste se vuelven a medir en una final 18 años después

La mesa está servida para la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ y que es dedicada a las leyendas deportivas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Chiriquí y Panamá Oeste serán los protagonistas de la serie en la que se disputará el título de esta categoría, en la que el primer equipo que logre ganar cuatro juegos será el monarca del béisbol 2026.

La Serie Final iniciará mañana martes en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, mismo escenario del segundo juego (los dos encuentros arrancarán a las 8 p.m. El tercer y cuarto partido se disputará el viernes 27 y sábado 28 de febrero a las 7 p.m. en el estadio Kenny Serracín de David.

De ser necesarios un quinto, sexto o séptimo encuentro, los mismos se llevarán a cabo en el Estadio Nacional Rod Carew, el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo a las 7 p.m.

La historia del béisbol juvenil panameño registra que solo en una ocasión estos equipos se han enfrentado en una Serie Final y fue en la de 2008.

En esa ocasión, las circunstancias eran diferentes. Chiriquí dominaba esta categoría en la década de los años 2000 con tres títulos y ese año iba en busca del bicampeonato, el cual consiguió barriendo a los del Oeste en cuatro juegos.

Casualmente, uno de los protagonistas del equipo bicampeón, el cual consiguió posteriormente el tricampeonato en el 2009, fue Dimas Ponce, quien ahora es el director técnico de Panamá Oeste.

Dieciocho años han pasado después de esa serie y ahora los Vaqueros de Panamá Oeste sin duda alguna parten como favoritos en la disputa del título 2026.

Panamá Oeste ha sido el equipo más consistente del torneo, clasificando en el primer lugar de la Serie Regular con marca de 19 triunfos y dos derrotas. En la Serie de Ocho Equipos superó a Herrera cuatro juegos a uno y en Semifinales doblegó a Panamá Metro por igual ventaja en la serie.

Por su lado, Chiriquí quedó en el tercer puesto de la Serie Regular con marca de 14-8. En la Serie de Ocho Equipos venció a Los Santos 4-2 y en Semifinales superó a Coclé 4-2.