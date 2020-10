Clayton Kershaw pone a los Dodgers a una victoria de coronarse campeones

El abridor Clayton Kershaw trabajó cinco episodios y dos tercios, el guardabosques Joc Pederson y el primera base Max Muncy conectaron sendos jonrones y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 4-2 a los Rays de Tampa Bay y quedan a sólo una victoria de conseguir el título de la Serie Mundial.

La victoria pone a los Dodgers con ventaja de 3-2 en el Clásico de Otoño, que se juega al mejor de siete.

Kershaw (2-0) se mantuvo invicto en a Serie Mundial al lanzar cinco entradas y dos tercios, en los que permitió cinco imparables, dos carreras, dio dos pasaportes y retiró a seis por la vía del ponche en camino a acreditarse el triunfo, que pone a los Dodgers a sólo uno mas de coronarse campeones.

With his 206th strikeout, @ClaytonKersh22 now has the most strikeouts in #postseason history. pic.twitter.com/2P9VHGukAb