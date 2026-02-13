Oeste y Chiriquí con ventaja de 3-1 en semifinales del béisbol Juvenil

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros' entra en una pausa debido a las fiestas de carnavales, teniendo Panamá Oeste y Chiriquí ventajas de 3-1 en sus respectivas series semifinales.

Por un lado, los Vaqueros de Panamá Oeste, que se han mantenido consistente durante todo el torneo, no pudo completar la barrida ante Panamá Metro la noche del jueves al perder 4-2.

Con este resultado, la serie se reanudará el viernes 20 de febrero con el quinto juego, el cual tendrá como sede el estadio Nacional Rod Carew.

En el cuarto partido, los metropolitanos conectaron siete imparables y cometieron un error, mientras que los Vaqueros ligaron nueve hits y tuvieron dos fallos a la defensa.

El lanzador ganador fue Fabián Carrera, mientras que el derrotado fue Luis Navarro.

En la otra llave de las semifinales, Chiriquí venció a Coclé 4-1 para poner la serie tres juegos a uno a su favor.

En este partido, hay que dar crédito al pitcher abridor de Chiriquí Jonathan Guerra, quien dominó por completo a la fuerte ofensiva de los actuales campeones nacionales de la categoría para acreditarse el triunfo.

Guerra lanzó ocho entradas completas, solo permitió una carrera, dos imparables, dio tres base por bolas y ponchó a diez bateadores coclesanos. El derrotado fue Alex Flores.

Chiriquí ligó ocho imparables y cometió dos errores, mientras que Coclé conectó solo tres hits y tuvo una falla a la defensa.