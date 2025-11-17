Deportes - 17/11/25 - 12:00 AM

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial tras clasificación de Portugal

Por: Portugal EFE -

Cristiano Ronaldo se dirige a otro Mundial.

Portugal aseguró su lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México con una victoria aplastante el domingo 9-1 ante Armenia.

Cristiano se perdió el partido en Oporto debido a que cumplió una suspensión de al menos un partido. Pero en su ausencia Portugal se aseguró de que él tuviera la oportunidad de disputar su sexto mundial, para establecer un récord.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá 41 años cuando el torneo comience en junio próximo y Cristiano Ronaldo ha manifestado recientemente que sería su última oportunidad de ganar el único título importante que se le ha escapado. Suponiendo que mantenga su forma física, se espera que sea parte del equipo del entrenador Roberto Martínez, aunque podría ser suspendido por hasta dos partidos después de ser expulsado en la derrota de Portugal por 2-0 ante Irlanda el jueves.

Cristiano y su gran rival Lionel Messi disputarán su sexto Mundial si participan en el torneo del próximo año.

Superarán a grandes como Lothar Mattheus de Alemania, quien apareció en cinco.

