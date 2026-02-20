Entrenador del Bayern Munich fustiga a Mourinho por cuestionar a Vinícius

El entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany criticó a José Mourinho por cuestionar las actitudes de Vinícius Junior después de que el astro brasileño del Real Madrid acusara a un rival de insultarlo de manera racista durante un partido de la Liga de Campeones.

Mourinho, técnico de Benfica, sugirió que Vinícius provocó a los jugadores de su equipo por sus festejos tras marcar el único gol del partido de la etapa de repechajes el martes.

Vinícius acusó a Gianluca Prestianni, atacante argentino del Benfica, de llamarlo “mono” durante un cruce de después de su gol.

Mourinho también cuestionó por qué Vinícius, que es negro y ha sido objeto de repetidos insultos racistas en España, era señalado con tanta frecuencia.

“Hay algo que está mal porque pasa en todos los estadios”, afirmó Mourinho. “En el estadio donde jugó Vinícius pasó algo. Siempre”.

Kompany, al hablar el viernes, deploró los comentarios de Mourinho.

“Así que después del partido tienes al líder de una organización, José Mourinho, que ataca el carácter de Vinícius Júnior al sacar a relucir el tipo de celebración para desacreditar lo que Vinícius está haciendo en este momento”, expresó Kompany. “Y para mí, en términos de liderazgo, es un error enorme y es algo que no deberíamos aceptar”.