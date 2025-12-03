Definen selección de Panamá para torneo UNCAF U-19

Panamá definió su selección Sub-19 de Fútbol que participara en el Torneo de la Unión Centroamericana de de Fútbol (UNCAF) de la categoría que se disputará del 5 al 11 de diciembre en la ciudad capital.

Felipe Baloy, director técnico de esta categoría, reveló la lista de 20 jugadores que buscará conquistar por primera vez un torneo masculino de la UNCAF en esta categoría.

Porteros: Alberto Ruiz y Luis Lazo.

Defensas: Josimar Palacios, Yassir Gordon, Oliver Campos, Joseph Hidalgo y Joseph Pacheco.

Volantes: Klissman De Gracia, Kadir Álvarez, Ernesto Gómez, Edmilson González, Anthony Perea, Estevis López, Ángel James, Adrián Pineda y Moisés Richards.

Delanteros: Mijahir Jiménez, Josué Vergara, Abraham Altamirano y Simao Garcés.

Panamá Sub-19 quedó ubicado en el grupo A y estará disputando todos sus partidos de la ronda de grupos en el COS Sports Plaza.

Su debut está programado para este viernes 5 de diciembre cuando se mida a Cuba a las 3:00 p.m.; el domingo 7 de diciembre jugará frente a Nicaragua, a las 3 p.m.; y cierra la fase de grupos el martes 9 de diciembre ante Honduras, también a las 3pm. La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre a las 3 p.m. en el COS Sports Plaza.