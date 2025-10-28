Deportes - 28/10/25 - 12:00 AM

Definida selección nacional U-10 de béisbol para torneo Panamericano

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló la selección nacional U-10 que competirá en el Campeonato Panamericano de la categoría, que se disputará en la ciudad de Mérida, Venezuela, del 1 al 8 de noviembre.

Una nota de prensa de la Fedebeis informó que un total de 18 niños forman parte del representativo panameño que participará con otras siete naciones en la competencia.

La selección U-10 para este torneo es la siguiente:

Lanzadores: Hanskey Atencio, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortiz y Miguel Samaniego.

Receptores: Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.

Cuadro interior: Edgar Batista, Alejandro Delgado, Javier Pérez y Lucca Serrano.

Jardineros: Neymar Valdés, Christian Sevillano, Erick Hurtado, Eymar Gallardo, Richard Caro y Kevin Bethancourt.

La delegación panameña estará encabezada por el manager panameño y expelotero Mauris Loupadier, quien estará acompañado de figuras nacionales de alto relieve en categorías menores, como el caso del ex grandes ligas Luis Durango.

