Dodgers y Azulejos reanudan la Serie Mundial que está empatada

Después de dividir triunfos en Toronto, la Serie Mundial se traslada desde hoy a Los Ángeles, donde los Dodgers buscarán coronarse como bicampeones de las Grandes Ligas, esto después de ganar el año pasado en cinco juegos a los Yankees.

Ayer domingo fue día de viaje, un largo viaje desde Toronto hasta la ciudad de Los Ángeles, esto antes de que hoy lunes se reanude la Serie Mundial que tantas emociones nos ha regalado en los primeros dos juegos en el Rogers Centre.

La rotación de abridores que tienen los Dodgers es la esperanza de los de Dave Roberts para poder definir la Serie Mundial ante su gente en casa. Debido a ello, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani serán los que estén en el juego 3 (hoy) y juego 4, respectivamente.

Sin embargo, los Blue Jays también quieren ganar y es por ello que John Schneider, mánager de Toronto, tiene también su plan para los juegos 3 y juego 4. Max Scherzer será el que abra el juego de hoy lunes, mientras que Shane Bieber abrirá el juego 4.

Scherzer abrió el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Seattle Mariners, y lideró la victoria de 8-2 de Toronto a domicilio. El veterano lanzador permitió apenas tres imparables y dos carreras.

La última apertura de Bieber fue en el juego 7 y aunque no fue su mejor salida, permitió siete imparables, pero solamente dos carreras en la victoria de 4-3 de los Blue Jays. Además se apuntó la victoria en el juego 3 también jugando en condición de visitante.