Dos Panameños clasifican con los Bravos de Margarita

Los lanzadores panameños Jorge ‘Muñeco’ García y Abdiel Saldaña están listos con su equipo, Bravos de Margarita, para la fase del Round Robin (todos contra todos) de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

‘Muñeco’ García y Saldaña, quienes están desde el inicio de la liga con los Bravos, arrancarán la segunda fase del torneo mañana sábado cuando enfrenten a las Águilas del Zulia a las 4 de la tarde (hora de Panamá).

Para la fase del Round Robin de la LVBP, clasificaron cinco equipos, siendo los mismos Cardenales de Lara, Navegantes de Magallanes, Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita.

En esta etapa se jugarán cuatro rondas todos contra todos, totalizando cada equipo 16 partidos. Los dos mejores récords clasifican a la serie final del béisbol profesional Venezolano.

La Serie Regular de la liga, en la que cada equipo efectuó 56 juegos, fue dominada por los Cardenales de Lara con 30 ganados y 26 perdidos.