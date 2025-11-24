Duelo entre Godoy y Harvey en semifinales de conferencia Oeste de la MLS

Un duelo interesante de panameños se dará hoy en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

Hoy, a las 10 de la noche (hora de Panamá), se enfrentarán el San Diego FC, del volante Aníbal Godoy y el Minnesota United FC, del defensa Carlos Harvey.

Tanto Godoy como Harvey fueron convocados para los dos últimos encuentros de la Selección de Panamá y en los que logró su histórica clasificación al Mundial 2026.

La llave de estas semifinales será a partido único y el ganador se medirá en la Final de la Conferencia Oeste al Vancouver Whitecaps, que el sábado venció a Los Angeles FC en la tanda de los penales luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y tiempo extra.