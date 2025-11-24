Deportes - 24/11/25 - 12:00 AM

Duelo entre Godoy y Harvey en semifinales de conferencia Oeste de la MLS

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Un duelo interesante de panameños se dará hoy en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

Hoy, a las 10 de la noche (hora de Panamá), se enfrentarán el San Diego FC, del volante Aníbal Godoy y el Minnesota United FC, del defensa Carlos Harvey.

Tanto Godoy como Harvey fueron convocados para los dos últimos encuentros de la Selección de Panamá y en los que logró su histórica clasificación al Mundial 2026.

La llave de estas semifinales será a partido único y el ganador se medirá en la Final de la Conferencia Oeste al Vancouver Whitecaps, que el sábado venció a Los Angeles FC en la tanda de los penales luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y tiempo extra.

