El baloncesto anuncia convocatoria para inicio de Eliminatoria Mundialista

El baloncesto panameño se prepara para su eliminatoria mundialista y la federación nacional de este deporte (Fepaba) anunció su convocatoria para los dos primeros dos encuentros.

La preselección nacional la conforman un total de 24 jugadores, tanto del plano local como internacional.

En la lista destacan canasteros de la talla de Iverson Molinar, Jhivaan Jackson, Luis Rodríguez, Ricardo Lindo, Eric Romero, Akil Mitchell, Mauro Oglivie, Judah Brown, entre otros.

En la primera fase de la ruta al mundial, Panamá integra el grupo D junto a Argentina, Urguay y Cuba.

Los primeros dos encuentros de Panamá en esta eliminatoria serán ante Uruguay. El primero será el jueves 27 de noviembre de local a las 8:40 de la noche (hora de Panamá) y el segundo será de visitante en la ciudad de Montevideo el domingo 30 de noviembre.

El formato de competencia de la Eliminatoria Mundialista del Baloncesto en la región de América inicia con la fase de grupos con dos rondas todos contra todos en cada uno de los cuatro grupos.

Los primeros tres equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente fase, en los que serán agrupados en dos grupos de seis cada uno.

En esta fase, los equipos conservarán todos los resultados de la etapa anterior y solo tendrán que enfrentarse con los otros tres equipos que no formaron parte de su grupo en la ronda anterior en partidos de visitante y local.

Al final, los primeros tres puestos de los dos grupos y el mejor cuarto lugar clasifican al Mundial de 2027, siendo un total de siete cupos disponibles.

La preselección está integrada por: Jhivaan Jackson, Iverson Molinar, Ricardo Lindo, Eric Romero, Akil Mitchell, Mauro Oglivie, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amilcar Sánchez, Daniel Girón, Roberto Amstrong, Joshua Lemon, Luis Rodríguez, Aaron Gedeon, Eugenio Luzcando, CJ Rodríguez, Josimar Ayarza, Javier Carter e Isaac Muller.