El City se atasca y se acabó racha de triunfos

El Manchester City no respondió ni colectiva ni individualmente a la altura esperada en su visita al Sunderland y quedó reducido a un empate sin goles que cortó una racha de seis victorias consecutivas en la Premier League.

El resultado dejó al equipo de Pep Guardiola a cuatro puntos del liderato del Arsenal al cierre de la primera vuelta. La presión era evidente tras el triunfo del conjunto londinense a mitad de semana, pero el City se encontró con un Sunderland sólido, intenso y prácticamente inexpugnable en el Stadium of Ligh.