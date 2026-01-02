Deportes - 02/1/26 - 12:00 AM

El City se atasca y se acabó racha de triunfos

El Manchester City no respondió ni colectiva ni individualmente a la altura esperada en su visita al Sunderland y quedó reducido a un empate sin goles que cortó una racha de seis victorias consecutivas en la Premier League.

El resultado dejó al equipo de Pep Guardiola a cuatro puntos del liderato del Arsenal al cierre de la primera vuelta. La presión era evidente tras el triunfo del conjunto londinense a mitad de semana, pero el City se encontró con un Sunderland sólido, intenso y prácticamente inexpugnable en el Stadium of Ligh.

Te puede interesar

FIFA sanciona al Botafogo, equipo del panameño Kadir Barría

FIFA sanciona al Botafogo, equipo del panameño Kadir Barría

 Diciembre 31, 2025
Olympique, del panameño Michael Murillo, busca escalar a la cima de la Liga 1

Olympique, del panameño Michael Murillo, busca escalar a la cima de la Liga 1

 Diciembre 31, 2025
Kylian Mbappé, baja por un esguince de rodilla

Kylian Mbappé, baja por un esguince de rodilla

 Diciembre 31, 2025
Roberto Carlos ingresado en Brasil tras ser operado por un problema cardiaco

Roberto Carlos ingresado en Brasil tras ser operado por un problema cardiaco

 Diciembre 31, 2025
Mbappé es baja por un esguince de rodilla

Mbappé es baja por un esguince de rodilla

 Diciembre 31, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel

Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte