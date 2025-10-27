El Flag Football ganó el oro por partida doble en Juegos Centroamericanos

Panamá cumplió con su etiqueta de favorito en el deporte del flag football de la edición N°12 de los Juegos Deportivos Centroamericanos y ayer conquistó las medallas de oro tanto en la rama femenina como en la masculina.

Los juegos regionales deportivos tienen como sede principal Guatemala, pero el flag footbal fue uno de los dos deportes en el que Panamá fue subsede.

Cabe destacar que los equipos femenino y masculino de Panamá se pasearon invictos la fase todos contra todos, ganando de forma contundente todos sus compromisos.

Ayer, en la final masculina, Panamá venció en la final 47-12 a Guatemala para ajudicarse la medalla de oro.

Por su lado, el equipo istmeño femenino también conquistó la presea dorada, tras vencer en la final a Guatemala 34-0.

Cabe destacar que Panamá, tanto en la rama femenina como en la masculina, clasificaron recientemente al mundial de este deporte que se realizará el otro año en Alemania y que dará cupos a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

ESports suma oro

El deporte de los ESports, que también se disputó en Panamá, también tuvo su primera medalla de oro para la delegación nacional que compite en estos juegos.

La presea dorada fue alcanzada por el atleta Michael Lawson, mientras que la de plata y bronce fueron para Amado Vásquez de Guatemala y Flavio Cano de El Salvador respectivamente.