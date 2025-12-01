El Madrid resbala y cede la cima

El Real Madrid sumó ayer su tercer empate seguido en LaLiga EA Sports con un 1-1 en Montilivi contra el Girona y el liderato cae a manos del Barcelona, con un punto más.

El equipo de Míchel Sánchez, 18º clasificado, se adelantó en la primera mitad por mediación de Azzedine Ounahi y el conjunto de Xabi Alonso empató con un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 67.

Mbappé lamentó el tercer empate consecutivo y mostró la necesidad urgente de "cambiar" la "dinámica".

"Por supuesto que no es el resultado que queríamos esta noche. Pero LaLiga sigue y aún queda mucho por delante. Tenemos que cambiar esta dinámica y demostrar quiénes somos como equipo", escribió Mbappé.

El atacante francés, que ya lleva 14 goles, aventaja en seis tantos a Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, y al kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que con su doblete frente a Osasuna alcanza al futbolista polaco con ocho, uno más que el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Ferran Torres (Barcelona).