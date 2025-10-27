El pitcheo de Panamá intensifica preparación para la Copa América

El pitcheo de Panamá sigue trabajando arduamente para la primera edición de la Copa América de Béisbol que se realizará en Panamá del 13 al 22 de noviembre.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) destacó que los brazos de los lanzadores están luciendo bien luego de la segunda ronda de bullpen efectuada ayer en el Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera, Panamá Oeste.

Bajo la mirada del coach Wilfrido Córdoba, los lanzadores realizaron cerca de 30 lanzamientos, mostrando su recta localizada, y lanzamientos rompientes en buena zona, comandados.

El ex Grandes Ligas Jaime Barría hizo lanzamientos bajitos con buena localización, Andy Otero exhibió control y rompientes, mientras que James González (20 lanzamientos) tuvo mucha potencia y localización.

El equipo continuará entrenamientos de manera corrida a la Copa América sin fallar ningún día, y para hoy lunes se espera la llegada de Javier Guerra, un brazo de poder que juega en Japón y el infielder Luis Sánchez que pertenece a los Bravos de Atlanta en ligas menores.