El Real Madrid enfrenta mañana al Valencia

Antes de un exigente partido contra Liverpool en Europa, el Real Madrid buscará mañana afianzar su liderato en La Liga español al recibir a un Valencia en apuros.

El equipo de Xabi Alonso visitará Anfield en un enfrentamiento de aspirantes al título europeo el próximo martes en la Liga de Campeones.

Los merengues vencieron 2-1 al Barcelona el pasado fin de semana para poner fin a una racha de cuatro derrotas en el clásico contra el club catalán. La victoria permitió al Madrid abrir una brecha de cinco puntos en la cima de la clasificación de la liga sobre el Barça, su perseguidor inmediato.