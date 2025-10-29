El taekwondo de Panamá sumó su primera dorada en Guatemala 2025

En la primera fecha de competencia del taekwondo de los Juegos Deportivos Centroamericanos, que se disputan en Guatemala, Panamá conquistó una medalla de oro.

La presea fue alcanzada por el atleta Ian Romero en la modalidad Kyorugui (-68 kilos).

De acuerdo al calendario de competencia de este deporte, las competencias prosiguen hoy miércoles, a las 10 de la mañana (hora de Panamá) con los combates preliminares en las categorías 67 y 73 kilogramos de la rama femenina y 80, 87 y +87 kilogramos en la masculina.

Los combates de las finales de estas categorías iniciarán a las 2 de la tarde.

Hoy miércoles también se realizarán los combates en la modalidad de TK3, que es un formato de combate por equipos de tres contra tres atletas.