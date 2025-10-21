Encabezará primer evento de Laguna Premium Boxing de 2026

El recién coronado campeón welter Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el colonense Samir Cuentas, encabezará la primera cartilla de 2026 de la empresa Laguna Premium Boxing Promotions de Rouss Laguna y el excampeón mundial Anselmo ‘Chemito’ Moreno.

Cuentas firmó un contrato promocional con Laguna Premium Boxing luego de capturar el cetro regional de la AMB al vencer por decisión dividida al estadounidense Abram Martínez el pasado viernes en la arena Teófilo Al Brown de la costa atlántica.

En las tarjetas de los jueces que actuaron en el pleito de título regional de la AMB, Ricardo Duncan votó a favor de Martínez 76-75, pero los oficiales Ignacio Robles y Octavio Rodríguez vieron la pelea a favor de Cuentas 77-74.

“Samir defenderá su título en el mes de marzo de 2026 en la ciudad de Colón con un rival por definir y sería en el marco del aniversario número 10 de la empresa Laguna Premium Boxing promotions”, informó la promotora Rouss Laguna.