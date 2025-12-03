Enrico Fermi, campeón Sub-18 Femenino del Baloncesto Kiwanis

El Instituto Italiano Enrico Fermi se coronó campeón invicto de la categoría Sub-18 Femenina de la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK) y mantiene su hegemonía en este deporte a nivel escolar, sumando otro título a sus vitrinas en el 2025.

En lo que fue un emocionante partido de principio a fin, digno de una gran final de las Kiwanis, las italianas del Instituto Enrico Fermi, doblegaron al Instituto Justo Arosemena (IJA), por marcador de 57 a 47.

Con un vertiginoso ritmo de juego, ambos quintetos midieron fuerzas como dignos representantes del baloncesto femenino escolar, al deleitar a todos los espectadores con interesantes intercambios de canastas de uno y otro lado de la cancha, pero al final, las del Fermi sacaron la casta y abrieron el marcador a su favor, resolviendo así la victoria y mantener el invicto en una temporada de ensueño con récord de 8 - 0 y revalidan el título obtenido en la última edición del 2023.

El Comité Organizador está muy complacido con el gran partido que ambos seleccionados brindaron al destacar el gran nivel técnico de las jugadoras y los fundamentos tácticos aplicados al deporte dando una vistosa final femenina.

Por el Enrico Fermi cabe destacar las actuaciones de Mikayla Hicks con 12 puntos, nueve rebotes, tres robos de balón y dio cuatro asistencias, acompañada de Rasil Maase con 9 tantos, fue la líder debajo de los tableros con veinte rebotes, dos bloqueos y dos robos de balón; y Joraine Díaz, quien fue la Más Valiosa del partido con un aporte de nueve unidades (1 triple clave), cinco rebotes, tres asistencias, un tapón y un robo de balón