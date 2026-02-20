Entregan licencias y credenciales en el Hipódromo Presidente Remón

Más de 60 profesionales de la hípica aprovecharon la primera jornada de entrega de licencias y credenciales a entrenadores, jinetes, galopadores, dueños de caballos, veterinarios entre otros, que se realizó recientemente.

Al término de la actividad, se contabilizó que 62 personas se beneficiaron de esta iniciativa de la secretaría ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), dirigida por Ventura Vega Batista, y que fue coordinada por la Comisión Nacional del Carreras.

Datos oficiales indican que 35 dueños caballos se tomaron la fotografía y recibieron su credencial, en tanto que se fotografiaron y entregaron licencias a 24 entrenadores y a un jinete.

En cuanto a los agentes de montas, dos (2) acudieron al llamado reglamentario de renovar sus documentos al inicio de cada año. Otros profesionales como veterinarios y galopadores no se presentaron a cumplir el trámite para adquirir sus credenciales.

El objetivo de esta acción es hacer más cómodo el trámite para los interesados, proporcionar un documento de identificación a quienes realizan actividades relacionadas con los caballos de carrera, establecer controles de orden y seguridad, además de percibir los pagos por derecho, cuyo cobro corresponde a la Junta de Control de Juegos, a través de la Comisión Nacional de Carreras.