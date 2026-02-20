Equipo de Panamá para el Clásico estará al completo el 1 de marzo en EE.UU.

La Selección de Panamá que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará al completo el 1 de marzo, pero en Estados Unidos.

La información fue dada a conocer ayer por el gerente del equipo, Dámaso Espino, luego del entrenamiento de ayer jueves en el Estadio Nacional Rod Carew.

Espino confirmó a los medios de comunicación que el equipo estará al completo en la ciudad de Tampa, Florida, el 1 de marzo.

Espino detalló que el 1 de marzo viajará a Estados Unidos el equipo que ha estado entrenando en Panamá y allá se unirán los jugadores que están en los campos de entrenamiento primaveral con sus respectivos equipos.

Agregó Espino que el lunes 2 de marzo se realizará la primera práctica en Estados Unidos, específicamente en el Estadio George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

“Ese día vamos a tener un entrenamiento en la parte técnica, en la parte como equipo, algunas señas, defensivas, entre otros aspectos”, agregó el gerente de la selección.

El día 3 Panamá tendrá práctica en la mañana y en la tarde sostendrá el partido de exhibición ante los Yankees de Nueva York.

El 4 se trasladarán al LePublix Field Marchant Stadium, en Lakeland, Florida, donde entrenarán en horas de la mañana y en horas de la tarde sostendrán el partido de exhibición ante los Tigres de Detroit.

Después de este juego, la selección viajará ese mismo día en un vuelo privado a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde al día siguiente realizará su última práctica previo a su debut el viernes 6 de marzo ante Cuba a las 11 de la mañana (hora de Panamá) en el estadio Hiram Bithorn.