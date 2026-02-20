Deportes - 20/2/26 - 12:00 AM

Equipo de Panamá para el Clásico estará al completo el 1 de marzo en EE.UU.

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección de Panamá que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará al completo el 1 de marzo, pero en Estados Unidos.

La información fue dada a conocer ayer por el gerente del equipo, Dámaso Espino, luego del entrenamiento de ayer jueves en el Estadio Nacional Rod Carew.

Espino confirmó a los medios de comunicación que el equipo estará al completo en la ciudad de Tampa, Florida, el 1 de marzo.

Espino detalló que el 1 de marzo viajará a Estados Unidos el equipo que ha estado entrenando en Panamá y allá se unirán los jugadores que están en los campos de entrenamiento primaveral con sus respectivos equipos.

Agregó Espino que el lunes 2 de marzo se realizará la primera práctica en Estados Unidos, específicamente en el Estadio George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

“Ese día vamos a tener un entrenamiento en la parte técnica, en la parte como equipo, algunas señas, defensivas, entre otros aspectos”, agregó el gerente de la selección.

Te puede interesar

Rafael Devers no piensa en Boston y se enfoca en Gigantes

Rafael Devers no piensa en Boston y se enfoca en Gigantes

Febrero 20, 2026
Panamá buscará su clasificación al Mundial de Softbol Masculino

Panamá buscará su clasificación al Mundial de Softbol Masculino

 Febrero 20, 2026
citan a declarar al presidente de la AFA

citan a declarar al presidente de la AFA

 Febrero 20, 2026
Kadir Barría tuvo histórico debut en la Copa Libertadores

Kadir Barría tuvo histórico debut en la Copa Libertadores

 Febrero 20, 2026
Semifinales del Béisbol Juvenil se reanudan con ventaja para Chiriquí y Oeste

Semifinales del Béisbol Juvenil se reanudan con ventaja para Chiriquí y Oeste

Febrero 20, 2026

El día 3 Panamá tendrá práctica en la mañana y en la tarde sostendrá el partido de exhibición ante los Yankees de Nueva York.

El 4 se trasladarán al LePublix Field Marchant Stadium, en Lakeland, Florida, donde entrenarán en horas de la mañana y en horas de la tarde sostendrán el partido de exhibición ante los Tigres de Detroit.

Después de este juego, la selección viajará ese mismo día en un vuelo privado a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde al día siguiente realizará su última práctica previo a su debut el viernes 6 de marzo ante Cuba a las 11 de la mañana (hora de Panamá) en el estadio Hiram Bithorn.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí