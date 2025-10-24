Deportes - 24/10/25 - 12:00 AM

‘Es importante salir con la misma mentalidad en la vuelta’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El delantero Martín Ruiz, quien anotó el el gol del triunfo del Sporting de San Miguelito sobre el Plaza Amador en el partido de ida del Play-In de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, destacó que es importante que en la vuelta se mantenga la misma mentalidad.

El Sporting San Miguelito venció 1-0 al PLaza Amador la noche del miércoles en el Estadio Universidad Latina de Penonomé tomando ventaja en esta llave, la cual da un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Faltan 90 minutos y sabemos que ellos (Plaza Amador) no han dado por perdido este repechaje, así que vamos a salir con la misma mentalidad en el siguiente partido contra ellos”, manifestó Ruiz posterior al partido de ida.

“Plaza Amador es un buen equipo, es el actual campeón de nuestra liga. Gracias a Dios pudimos sacar la victoria pero estamos mentalizados de que esto no se ha acabado”, agregó el jugador del Sporting.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 29 de octubre en el Estadio Rommel Fernández a las 6:45 de la tarde.

