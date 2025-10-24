Escándalo de apuestas remece a la NBA

El entrenador de los Trail Blazers de Blazers y un jugador de Heat de Miami fueron arrestados entre más de 30 personas en dos casos criminales que alegan vastas tramas separadas para ganar millones manipulando apuestas deportivas y juegos de póker que involucra a familias de la Mafia, dijeron las autoridades.

Chauncey Billups, técnico de los Blazers, fue acusado de participar en una conspiración para amañar juegos de cartas con altas apuestas en Las Vegas, Miami, Manhattan y los Hamptons, respaldados por familias de La Cosa Nostra. Terry Rozier, escolta del Heat, fue acusado en un segundo esquema de crear apuestas fraudulentas explotando información confidencial sobre atletas y equipos de la NBA.

Las acusaciones reveladas en Nueva York son un escándalo para la NBA —que inició su temporada esta semana— y muestran cómo ciertos tipos de apuestas son vulnerables a fraudes masivos en la creciente industria legal de apuestas deportivas de miles de millones de dólares.