Deportes - 23/2/26 - 12:00 AM

Excampeón mundial Jezreel Corrales dio la gran sorpresa en México

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El excampeón mundial panameño Jezreel ‘El Invisible’ Corrales dio la gran sorpresa en México la noche del sábado, al vencer por decisión unánime al prospecto mexicano Pedro Peñuñuri.

El encuentro fue el estelar de la función que se realizó en Ciudad Obregón, estado de Sonora, México.

Desde el primer asalto, ‘El Invisible’ Corrales dio un aviso de que no iba a pasear a México, enviando a la lona al mexicano Peñuñuri.

En el resto del combate, Corrales impuso su buen boxeo y experiencia para imponerse de forma categórica al púgil azteca, que ahora quedó con marca de 13 triunfos y tres derrotas.

Con el triunfo, el excampeón mundial panameño (26-8-10 KO), acabó con una racha de cuatro derrotas seguidas. Su último triunfo había sido el 12 de marzo de 2022 cuando venció al también mexicano Miguel Madueño en la arena Roberto Durán.

