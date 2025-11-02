Ferran Torres: "Estamos encontrando al Barça del año pasado"

El delantero del Barcelona Ferran Torres ha asegurado este domingo, tras derrotar el Elche en LaLiga EA Sports (3-1), que el conjunto azulgrana está "encontrando al Barça del año pasado".



"Nos comíamos el césped desde el primer minuto hasta el último y vamos a seguir haciéndolo", ha comentado el internacional español en declaraciones a 'DAZN' desde el césped del Estadio Olímpico Lluís Companys.



Ferran, autor de uno de los goles del Barcelona, se ha mostrado "muy contento de seguir ayudando al equipo" y ha calificado como "muy importante" el hecho de "salir fuertes e intensos" en los primeros minutos para intentar marcar, como ha sucedido este domingo, para "a partir de ahí llevar el partido" donde más le convenga al Barça.



"Llevábamos viendo toda la semana el tipo de partido que nos iban a plantear, casi hombre a hombre. Hemos salido muy fuertes. Hemos estado un poco desacertados, pero hemos encontrado nuestro espíritu y nuestra intensidad", ha añadido.

