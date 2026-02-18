FIFA va tras jugadores que se tapan la boca para proferir insultos racistas

FIFA busca sancionar a jugadores que se tapen la boca para ocultar insultos racistas

​Madrid, 18 feb (EFE).– El exfutbolista francés Mikaël Silvestre, miembro de la Comisión de Jugadores de la FIFA, indicó este miércoles que el organismo buscará sancionar a aquellos futbolistas que "hablen y se tapen la boca". La medida surge como respuesta directa a los presuntos insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni contra el brasileño Vinícius Júnior durante el duelo Benfica vs. Real Madrid.

​El fin de la impunidad tras la mano en la boca

​Tras los incidentes ocurridos el martes en los dieciseisavos de final de la Champions League en el Estadio Da Luz, Silvestre aclaró que el objetivo no es interferir en instrucciones tácticas o charlas casuales. El foco está puesto en erradicar los discursos de odio en el fútbol.

​"Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca. Una cosa es hablar de táctica, pero claramente había odio entre los jugadores. Necesitamos sancionar este comportamiento, ya sea que usen las manos o la camiseta para cubrirse, como hizo Prestianni", afirmó Silvestre en entrevista con Sky Sports.

​Críticas a la gestión en el estadio y falta de pruebas

​El proceso, calificado como "en progreso", requiere de una estrecha colaboración con los árbitros. Silvestre lamentó que no se utilizara la tecnología del estadio para informar a los aficionados: "El público debe ser consciente de lo que ocurre; el árbitro debería haber podido hablar claramente sobre el incidente".

​Respecto a una posible sanción a Prestianni, Silvestre reconoció la dificultad de recabar pruebas periciales antes del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, programado para el 25 de febrero. No obstante, destacó que el testimonio de figuras como Kylian Mbappé, quien presenció el hecho, será clave.

​Protocolo contra el racismo activado

​El incidente ocurrió en el minuto 51, tras el gol de Vinícius Júnior que sentenció el 0-1. El brasileño denunció inmediatamente los insultos ante el colegiado François Letexier, lo que obligó a detener el encuentro durante ocho minutos bajo el protocolo contra el racismo de la UEFA.

​La UEFA ya designó a un inspector de ética y disciplina para el caso. Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró "en shock" y reiteró que "no hay espacio para el racismo" en el deporte rey. Incluso la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD) de Portugal ha iniciado una investigación formal sobre el comportamiento de los futbolistas involucrados.