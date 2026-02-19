Deportes - 19/2/26 - 12:00 AM

Panamá ante México, Costa Rica y Jamaica en Premundial Sub-17

En el torneo habrá tres grupos, clasificando el primer lugar de cada uno para el mundial, además del mejor segundo puesto.

 

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El panorama quedó definido para el Premundial de la categoría Sub-17 de Fútbol Femenino, el cual se disputará en Costa Rica, entre el 17 y 22 de marzo del presente año.

Luego del sorteo realizado por la Concacaf, Panamá quedó ubicado en el grupo C junto a México, Costa Rica y Jamaica.

Los otros grupos quedaron conformados de la siguiente manera. El A está integrado por Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, mientras que el B está formado por Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Bermudas.

Los ganadores de los tres grupos y el mejor segundo lugar obtendrán su cupo directo a la Copa Mundial 2026 que se disputará en Marruecos.

Panamá, bajo la dirección del español Gerard Aubí, logró su pase al premundial de esta categoría, al ganar su grupo clasificatorio el pasado mes de enero.

