Deportes - 28/10/25 - 12:00 AM

Futsal femenino quedó con la medalla de plata en Guatemala 2025

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Femenina de Futsal de Panamá quedó con la medalla de plata de los Juegos Deportivos Centroamericanos al perder ante Guatemala 6-2.

Los goles del equipo de Panamá fueron anotados por Kenia Rangel y Maritza Escartín.

Otros deportes

En otros deportes de los juegos, los panameños Eduardo Taylor, José Sugasty y Marco Chu lograron la medalla de plata en tiro con armas de caza-fosa por equipo.

Otro deporte que ganó preseas en estos juegos regionales fue el Sambo, en el que Elton Brown ganó el oro en la modalidad de -88 kilos.

Carlos Gamboa (Sport-79 kilos) y Cristian Rovira (Combat-79 kilos) lograron plata; y Andrés Molina ganó bronce en la modalidad Sport +98 kilos.

