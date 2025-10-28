Futsal femenino quedó con la medalla de plata en Guatemala 2025

La Selección Femenina de Futsal de Panamá quedó con la medalla de plata de los Juegos Deportivos Centroamericanos al perder ante Guatemala 6-2.

Los goles del equipo de Panamá fueron anotados por Kenia Rangel y Maritza Escartín.

Otros deportes

En otros deportes de los juegos, los panameños Eduardo Taylor, José Sugasty y Marco Chu lograron la medalla de plata en tiro con armas de caza-fosa por equipo.

Otro deporte que ganó preseas en estos juegos regionales fue el Sambo, en el que Elton Brown ganó el oro en la modalidad de -88 kilos.

Carlos Gamboa (Sport-79 kilos) y Cristian Rovira (Combat-79 kilos) lograron plata; y Andrés Molina ganó bronce en la modalidad Sport +98 kilos.