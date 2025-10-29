Futsal masculino ganó el oro en Juegos Centroamericanos

El futsal masculino de Panamá conquistó la medalla de oro de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala, al terminar en el primer lugar de la fase todos contra todos en esta modalidad del fútbol.

El primer lugar del torneo fue asegurado por Panamá gracias al triunfo obtenido ayer de 5-3 sobre Nicaragua, con lo que sumó un total de 10 puntos en los cuatro encuentros disputados.

Los goles del triunfo panameño fueron de Alfonso ‘Goku’ Maquensi (dos), Abdiel Ortiz, Ricardo Castillo y Ruman Milord.

Panamá inició su caminó a la medalla de oro ganando en su primer compromiso a Costa Rica 6-3 y luego derrotó a El Salvador 4-2.

En su tercer compromiso empató 3-3 ante Guatemala y ayer cerró con triunfo sobre Nicaragua 5-3.

Hay que destacar que en la rama femenina de esta modalidad del fútbol, Panamá logró la medalla de plata, al acumular seis unidades en la ronda todos contra todos.

La medalla de oro en esta competencia fue para Guatemala con nueve puntos.