Histórico partido de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu

Los Miami Dolphins, con un 'field goal' (gol de campo) de Riley Patterson en el tiempo extra (13-16), lograron la victoria ante los Washington Commanders en un duelo histórico, el primero oficial de la NFL en España, al que no le faltó ningún ingrediente para cumplir con las grandes expectativas que había despertado.

Tenía clara la competición que replicar la experiencia que se vive en Estados Unidos era clave para enganchar a los seguidores congregados en el Santiago Bernabéu. Y en la previa hubo de todo. Fuegos artificiales; un rostro reconocible como el del ex futbolista y entrenador francés Zinedine Zidane; la liturgia del sorteo de campos; el himno estadounidense interpretado por Karina Pasian y el nacional español Marcha Real por parte del Grupo de Infantería de Marina de Madrid, con el correspondiente despliegue de banderas gigantes; y homenajes al ex comisionado Paul Tagliabue, recientemente fallecido, y a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Fueron la mecha que prendió un comienzo muy prometedor, con los Dolphins dando protagonismo a dos de sus grandes estrellas para firmar tres primeros 'downs' consecutivos, dos del corredor De'Von Achane por tierra y otro del receptor Jaylen Waddle por aire.

El espectáculo del descanso sirvió para apagar un poco la sed de emoción, con la breve actuación de Daddy Yankee y Bizarrap, que interpretaron primero en conjunto su reciente tema común antes de dejar solo al argentino en escena para que hiciese sonar su famosa sesión grabada con el cantante Quevedo, el popularmente conocido como 'Quédate'.

Finalmente ganaron los Dolphins. Pero también la NFL, que ha puesto los cimientos para seguir construyendo un sólido proyecto en uno de sus destinos marcados en rojo en el mapa. Y España, y Madrid, que demostraron estar a la altura de un evento de gran relevancia, haciendo méritos para que la fiesta se repita en el futuro.