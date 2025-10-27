Deportes - 27/10/25 - 12:00 AM

Houston Texans sorprendieron a los 49ers de San Francisco 26-15

Por: Houston EFE -

C.J. Stroud lanzó para un máximo de temporada de 318 yardas con dos touchdowns y los Texans de Houston atacaron temprano y mantuvieron el ritmo en una victoria de 26-15 sobre los 49ers de San Francisco ayer domingo.

Stroud hizo un gran trabajo distribuyendo el balón, completando pases a nueve jugadores diferentes con su estrella receptor Nico Collins fuera tras sufrir una conmoción cerebral el lunes por la noche. Xavier Hutchinson lideró el grupo con 69 yardas por recepción y un touchdown, y el novato Jaylin Noel agregó 63 para ayudar a los Texans (3-4) a recuperarse después de una derrota ante Seattle.

