Inauguran Complejo Deportivo de Loma Alta, en El Arado

El sueño de los deportistas en Loma Alta del corregimiento de El Arado, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste se hizo realidad con la inauguración de su nuevo complejo deportivo.

El acto de apertura de esta instalación deportiva estuvo encabezado por autoridades locales como el Representante del corregimiento de El Arado, Eliécer Zambrano; el Alcalde de La Chorrera, Eloy Chong; el Vicealcalde Kleber Delgado; el Secretario General Bobby Lee; el Ing. Aquiles Acevedo, la HD. Lilia Batista y el HRS. Eric Ríos.

Igualmente estuvieron presentes personalidades y veteranos del deporte como Edwin Orlando Moreno, Silvestre Moreno, Lesvy Pino, Héctor Pino, Iván Campos, Rosa Muñoz, María De La Cruz, Judith De La Cruz, Nelly De La Cruz, Gabriela De Frías, Nilsa Frías y Esperanza Blanco, entre otros.

Las instalaciones deportivas estarán al servicio de las ligas recreativas y profesionales, de las escuelas y clínicas deportivas y de todos los habitantes del corregimiento de El Arado.

Con esta obra, Loma Alta se constituye en el punto de encuentro familiar y cuna del deporte de la niñez, juventud, los hombres y mujeres de las 24 comunidades y casi siete mil habitantes de este corregimiento.