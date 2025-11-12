Iverson Molinar y Akil Mitchell jugarán ante Uruguay

Los canasteros Iverson Molinar y Akil Mitchell estarán participando en el inicio de la Eliminatoria Mundialista del Baloncesto, confirmó la federación panameña de este deporte (Fepaba) a través de sus redes sociales.

Molinar y Mitchell son jugadores que dan un gran aporte a la selección nacional, por lo que es importante su participación con la selección nacional para los dos primeros encuentros del clasificatorio para el Mundial de 2027, el cual se disputará en Catar.

Los primeros dos partidos de la Selección de Panamá en esta eliminatoria serán ante Uruguay. El primero será el jueves 27 de noviembre de local a las 8:40 de la noche (hora de Panamá) y el segundo será de visitante en la ciudad de Montevideo el domingo 30 de noviembre.

Además de Molinar y Mitchell, la preselección nacional está integrada por: Jhivaan Jackson, Ricardo Lindo, Eric Romero, Mauro Oglivie, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amilcar Sánchez, Daniel Girón, Roberto Amstrong, Joshua Lemon, Luis Rodríguez, Aaron Gedeon, Eugenio Luzcando, CJ Rodríguez, Josimar Ayarza, Javier Carter e Isaac Muller.