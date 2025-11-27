Deportes - 27/11/25 - 12:00 AM

Jaime Arboleda y Orlando Mosquera, listos para cartilla ‘Fuego contra Fuego’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los púgiles panameños Jaime Arboleda y Orlando ‘Virus’ Mosquera aseguraron estar en excelentes condiciones fícicas para el encuentro que sostendrán el próximo sábado 13 de diciembre en el pleito estelar de la función ‘Fuego contra Fuego’, la cual tendrá como sede el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon y que se realizará en homenaje a la gloria deportiva Ismael Laguna.

El combate entre ‘Virus’ Mosquera y Arboleda será por el título nacional ligero vacante a 10 asaltos.

Ayer, ambos peleadores estuvieron presentes en la conferencia de prensa promocional de esta cartilla, en la que también estuvieron otros boxeadores que formarán parte del programa, el cual es organizado por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

En el combate coestelar de la función estará en disputa el campeonato latino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) entre el cubano Alex Esponda y el colombiano Maykol ‘El Diamante’ Mendoza a 10 rounds.

En otro pleito, el invicto panameño Carlos ‘El Gallero’ Rodríguez enfrentará al costarricense Denis Espinoza Centeno a 8 asaltos y 115 libras.

Otro combate que se suma a este programa es el del panameño Eusebio Acevedo, quien enfrentará al mexicano José Guillermo Alvarado a 8 asaltos y 135 libras.

Por su parte, Antonio Tzamaernda (Ecuador) se medirá a Ezequiel Bonilla (Panamá) a 6 rounds y 108 libras.

El puertorriqueño Derriek Cuevas se enfrentará al panameño Rafael Bethancourt a 8 rounds y 154 libras.

En otros pleitos de la función William ‘El Chatel’ Vargas (nigaragüense-panameño) vs Tony ‘El Patriota’ Gómez (Venezuela) a 6 asaltos y 135 libras; Yuki Asaka (Japón) vs José Luis Martínez (Panamá) a 4 asaltos y 105 libras; Rubén Soto (Estados Unidos) vs Denilson Chavarría (Nicaragua) a 6 asaltos y 126 libras; Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 6 rounds y 118 libras; Jardiel Rodríguez (Darién) vs Iván Vergara (Panamá) a 4 rounds y 147 libras; y Eduar Martínez vs Gregorio Francis a 4 rounds y 130 libras.

