Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Un violento ataque armado frente a Signature, en Costa del Este, la noche del viernes 6 de marzo, dejó como saldo a una mujer muerta tras recibir tres heridas de proyectil de arma de fuego.

Según la información policial, la víctima fue identificada como Nadine De Jesús Silvera Pereira, de 37 años, quien se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo tipo camioneta Honda Pilot color gris, con matrícula AM 5008.

La dama iba en compañía de su pareja, Roberto Alberto Cárdenas Olivares, de 44 años y de nacionalidad venezolana, quien resultó ileso.

El hecho ocurrió como a las 19:40 de la noche, cuando dos sujetos desconocidos, quienes desde una motocicleta de color rojo le efectuaron las detonaciones, según narró la pareja de la hoy occiso. Los sujetos, que se dieron a la fuga en dirección a Chanis, aún no han sido aprehendidos, destaca el reporte policial.

Nadine, en su perfil de Instagram, se describe como abogada, traductora pública y madre de una niña y un niño. Además, muestra su amor por el deporte.

Algunas versiones, en las redes sociales, señalan que la pareja minutos antes habían parado en un restaurante, momento en el que intercambiaron el puesto del conductor, quedando el ciudadano venezolano al volante en el momento del suceso.

Las autoridades se mantienen en las investigaciones para dar la causa y los responsables de este hecho lamentable.