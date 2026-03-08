Sucesos - 08/3/26 - 10:07 AM

Violento ataque armado en Las Mañanitas cobra la vida de un joven

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron en la barriada Villa Daniela. La víctima, conocida como Deivys, de 14 años de edad, fue atacada a tiros y cayó boca abajo a la orilla de una vía.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un joven fue asesinado la noche del sábado en el corregimiento de Las Mañanitas, ubicado en el sector Este del distrito capital.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron en Villa Esther, un barrio ubicado detrás de la barriada Villa Daniela. 

Según se informó, la víctima, conocida como Deivys, de 14 años de edad, fue atacada a tiros y cayó boca abajo a la orilla de una vía. Vestía un pantalón tipo bermudas y una camiseta. Al parecer, intentó escapar de los sicarios, ya que fue hallado sin calzado en el lugar donde cayó herido.

Se presume que la víctima residía cerca del sector donde ocurrió el ataque, pues minutos después del suceso, sus familiares llegaron al lugar y lograron trasladarlo por sus propios medios a la sala de urgencias del Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos. No obstante, murió en la entrada del centro médico, por lo que los galenos de turno solo pudieron confirmar que ya había fallecido.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la captura de ningún sospechoso relacionado con este homicidio.

 

