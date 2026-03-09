Deportes - 09/3/26 - 12:00 AM

Ciclismo panameño tuvo su cierre de ‘Verano Feliz’

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

El futuro del pedal nacional brilló con luz propia. En una mañana cargada de adrenalina y convivencia familiar, la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) clausuró con éxito el programa Verano Feliz 2026.

El evento, que tuvo como escenario la icónica Calzada de Amador a un costado del Panamá Convention Center, reunió a más de 500 ciclistas procedentes de Colón, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y la capital.

La jornada deportiva, que abarcó diversas categorías desde los más pequeños hasta juveniles, no solo buscó la competitividad en el asfalto, sino también el fortalecimiento de valores.

Emer Samudio, representante de la federación, dio inicio a la actividad con un mensaje de agradecimiento y una exhortación a los padres de familia: "Nuestra misión es formar no solo grandes ciclistas, sino mejores ciudadanos para el país".

El compromiso de los jóvenes atletas fue recompensado con creces gracias al apoyo de la empresa privada. Como Patrocinador Oficial del evento, Bicicletas Rali hizo posible que cada campeón de categoría se adjudicara una bicicleta de la marca.

