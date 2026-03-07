Sucesos - 07/3/26 - 03:40 PM

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Uno de los sujetos quedó sin vida en plena calle y el otro corrió hacia el lado del Corredor Sur; el mismo fue llevado a un centro hospitalario por las unidades policiales.

 

Por: Redacción/Crítica -

Un hombre fue asesinado a tiros y otro resultó herido, en medio de una persecución registrada la tarde de este sábado, en el sector de Teremar, en el corregimiento de Don Bosco.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se dio en la calle Octava, cuando las víctimas presuntamente eran perseguidas por desconocidos.

LEE TAMBIÉN: Encuentran cuerpo suspendido en estado de descomposición en Colón

Durante la huida, el sujeto ingresó en su auto a una calle sin salida y terminó estrellándose contra un muro de concreto de un parque del sector. El automóvil cruzó hacia el área verde y quedó detenido entre los herbazales dentro del parque.

Según testigos, al instante se escucharon detonaciones. Uno de los sujetos quedó sin vida en plena calle y el otro corrió hacia el lado del Corredor Sur; el mismo fue llevado a un centro hospitalario por las unidades policiales.

Autoridades se mantienen en el lugar realizando las investigaciones pertinentes.
 

