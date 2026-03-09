Que una amiga del alma me cuenta que una exdiputada del “West” anda metiendo presión para que le pasen el hacha y le cierren las puertas en todas las entidades y órganos del Estado a una ciudadana por ponerle los cuernos a su hermanito. ¡Padre!

Que mi amiga me asegura que la presión que ejerce la exdiputada sobre la excuñada es tal que a la tipa se le vio llorando por un ministerio luego de que la echaran. Estaremos pendientes para ver cómo termina esta triste historia…

Que, por los lados de la Universidad de Panamá, aseguran que el profe José Emilio Moreno parte como gran favorito para ganar la rectoría. El doctor en Física se postulará oficialmente el 25 de marzo.

Que, hablando de la U, me cuentan que la gente no se atreve a ir al baño a hacer la segunda porque no hay papel higiénico y las cafeterías están cerradas. Me aseguran que los funcionarios aún andan con los mocos caídos porque tampoco les han pagado el bono y ni siquiera hay combustibles para que se muevan los carros de la institución.

Que algunos politiqueros criollos andaban diciendo que ellos no hubieran aceptado la invitación de Trump a la “minicumbre” de Miami… Jajajajajajaja… Definitivamente, hay quienes, cuando están en oposición o no les cae el Gobierno de turno, hablan y dicen cualquier pendejada, pero si estuvieran en la papa, estarían allá en primera fila.

Que allá en Venezuela la socialista Delcy ha anunciado toda clase de acuerdos comerciales con los gringos, en temas que van desde petróleo, energía y hasta minería… ¿Qué opinará la izquierda panameña?

Que, hablando de zurdos, aún hay quienes están esperando que los manes del Suntracs y los otros grupos organicen la marcha para ir a protestar frente a la embajada de Cuba y exigir la liberación de los panameños que están presos por pintar supuestos grafitis en contra del régimen.

Que Vallarino recomendando legislar a favor de una normativa que garantice el derecho al contradictorio luego del bochorno que resultó la no comparecencia a la farsa de Odebrecht de la exfuncionaria de la Policía, Damaris Rodríguez. ¿Para qué carajos elaboran informes que luego no tienen la valentía de sustentar en juicio?

Que las aguas están agitadas por Pandeportes, luego de que la “doctora esgrimista” presentara denuncias ante la ANTAI y la Defensoría del Pueblo relacionada con una supuesta red de usurpadores de funciones y otras irregularidades a lo interno de la institución. ¡Báilame ese trompo con la uña!

Que SACYR y Grupos Unidos por el Canal todavía tienen la daga adentro porque no se les permitió conguear al país en el tema de la ampliación. Llevan varios arbitrajes perdidos y, dice el profe Bernal, que los muy sinvergüenzas van por el séptimo en París. ¡Dios del verbo!

Que una exprocuradora dice sentirse indignada por los vacilones de Trump con el tema del canal. Ah, pero cuando ella estaba cometiendo abuso de autoridad, ahí no sentía indignación alguna. Ya todos sabemos cómo terminó eso.

Que, en la DGI, se destapó un escabroso escándalo donde los llamados incentivos fiscales viajaban más rápido que cualquier trámite normal. Dicen que se gestionaban resoluciones que otorgaban supuestos incentivos, se llevaban a la DGI para aprobación y luego una aseguradora (IS) pagaba. Al parecer, los trámites se hacían utilizando falsas resoluciones y sociedades suspendidas. ¡Padre santo! Ya el caso está en el MP y la gente de IS y ARCO están metidos en ese lío hasta la wacha.

Que ya circula el 4.° informe de la auditoría minera y trae más de 340 páginas de revisión técnica sin hallar incumplimientos. Parece que a los “ambientalistas” se les aguó la fiesta.

Que el mismo informe advierte que dejar ese material de baja ley almacenado por mucho tiempo es riesgoso y que lo prudente es procesarlo. ¡Mira tú! Justo lo que se anunció el 2 de enero… pero la resolución del MICI todavía no aparece. ¿Qué están esperando? Tic tac, tic tac… La gente quiere “chen chen” y empleo en la calle.

Que hace unos días los fronterizos capturaron al principal surtidor de la droga sintética conocida como "cocaína rosada", célula del Clan Golfo. No se salva nadie, papá.