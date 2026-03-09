Deportes - 09/3/26 - 12:00 AM

Atletismo define selección para Suramericanos de la Juventud 2026

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El atletismo panameño está listo para su participación en la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, los cuales se disputarán en la ciudad de Panamá del 12 al 25 de abril.

Para seleccionar a los atletas que representarán a Panamá en esta justa deportiva, la federación panameña de este deporte realizó un Selectivo U-18 con la participación de atletas de todo el país.

En la rama femenina, las atletas seleccionadas son Alejandra Trejos, Alessandra Sarmales, Danna Shuval, Fergie Santamaría, Geraldine Vásquez, Katielis Villamil, Marjelin Ábrego, Okiany Pryce, Rebeca Belden y Zareth Buitrago.

Por su lado, la selección en la rama masculina estará integrada por Daniel González, Diego Pineda, Ezequiel Lumley, Franklin Rodríguez, Gabriel Morales, Jonathan Castillo, Jostin Delgado, Josué Murillo, Martín González y Yeremy Castillo.

De acuerdo al calendario de los Cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, las competencias del deporte de atletismo se disputarán del 22 al 25 de abril en la Pista Atlética del Estadio Nacional Rommel Fernández para las pruebas de pista, mientras que las competencias de campo se realizarán en el Campo de Lanzamientos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes.

El delegado de la selección para estos juegos será Emilio J. Harari L. (Secretario de la Federación Panameña de Atletismo); José Bowie S. será el Coordinador Técnico; mientras que los entrenadores serán Yulissa Ríos, Xiomara Gaitán, Magali González y Melvin Pérez.

