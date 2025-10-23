Jaime Barría, comprometido con tener un buen papel en Copa América

El exgrandes ligas panameño Jaime Barría fue una de las figuras destacadas que estuvo presente en el primer día de prácticas de la preselección de Panamá con miras a la primera edición de la Copa América de Béisbol, que se disputará del 13 al 22 de noviembre.

Los entrenamientos tienen como sede el Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera, Panamá Oeste y ayer la práctica estuvo bajo el mando de su director José Mayorga y su cuerpo técnico.

“Contento de representar a Panamá en este certamen. Esperemos cosas buenas. Me fue bien en México y ahora quiero tener un gran papel en esta copa”, manifestó Barría, quien viene de jugar en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Algodoneros de Unión Laguna.

Barría destacó que una ventaja es que la mayoría de los jugadores y el cuerpo técnico se conoce, por lo que será más fácil el trabajo en equipo.

“Estuvimos en el Premier 12, nos conocemos la mayoría de los jugadores y managers, eso es importante”, expresó el derecho lanzador, agregando que esta competencia sirve a la vez de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.

Panamá integra el grupo B de la Copa América junto a Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina, teniendo como sede el Estadio Mariano Rivera.