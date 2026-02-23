José Caballero ligó su primer jonrón en pretemporada con los Yankees

El utility panameño José ‘Chema’ Caballero comienza a calentar motores para el Clásico Mundial de Béisbol y la temporada 2026 de las Grandes Ligas, al conectar su primer jonrón de la pretemporada en el juego en el que su equipo, los Yankees de Nueva York, perdieron 6-4 ante los Mets de Nueva York.

El cuadrangular de Caballero se dio en la parte baja del tercer inning cuando conectó un cutter (84.5 mph) de Justin Hagenman por todo el medio del plato para mandar la pelota al jardín izquierdo a 402 pies con una velocidad de salida de 103.6 mph.

En el partido, caballero, que jugó en el campo corto a la defensa, jugó cinco episodios completos, bateando de 2-1 (jonrón), con una carrera anotada y una impulsada.