José Córdoba, primer futbolista panameño en ver acción en el 2026

El central panameño José ‘Coto’ Córdoba inició con el pie derecho el año 2026, al jugar de titular con su equipo, el Norwich City, en la Championship de Inglaterra (segunda división).

‘Coto’ Córdoba, quien fue el primer futbolista panameño en ver acción en el recién iniciado año 2026, jugó todo el encuentro en el triunfo de su equipo 2-1 sobre el Queens Park Rangers.

El defensa panameño tuvo una calificación de 7.0 puntos en el encuentro.

Con la victoria, el equipo del panameño todavía se mantiene en ls zona de descenso con 24 puntos, pero está a una unidad de alcanzar la posición que los mantendría en la Championship de Inglaterra.

El jugador panameño de 24 años y 1,85 metros de estatura se recuperó de una lesión muscular, la cual sufrió el pasado 10 de octubre cuando jugó con la Selección de Panamá ante El Salvador en partido correspondiente a la fase final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.