Deportes - 27/10/25 - 12:00 AM

Jude Bellingham: ‘Llevábamos mucho tiempo perdiendo contra ellos’

Por: Madrid EFE -

El inglés Jude Bellingham, autor de un gol y una asistencia en la victoria del Real Madrid en el clásico ante el Barcelona (2-1), dijo que el triunfo fue “muy importante” porque la pasada temporada perdieron los cuatro encuentros ante el equipo azulgrana.

“Victoria muy importante para nosotros. Estamos muy contentos. Llevábamos mucho tiempo perdiendo contra ellos y hoy es un buen día para todos nosotros. Un gran esfuerzo de todos y merecemos los tres puntos”, comentó en Realmadrid TV.

“En la primera parte, con balón, fuimos muy decisivos en cada posesión, con un disparo. En el segundo tiempo estuvimos bien defensivamente. Muy bien Militao, Huijsen, Fede, Carreras, Carvajal cuando entra… Un partidazo de todo el equipo”, añadió.

El jugador inglés habló de su asistencia a Mbappé, con un giro y un pase filtrado, y de su gol, el segundo del Real Madrid.

“Ellos juegan muy alto y tenemos a Mbappé; con él es más fácil. Por eso giré y pasé. Fácil”, explicó.

“Mucha gente dice que es suerte, pero para mí es como yo entiendo un partido, el saber dónde va el balón y estar bien posicionado y listo para cuando llegue el balón”, comentó sobre su gol.

