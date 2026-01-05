Kadir Barría fue titular del Botafogo en la Copinha
El delantero panameño Kadir Barría fue titular en el debut de su equipo, el Botafogo, en la Copa São Paulo de Futebol Júnior, mejor conocido como la 'Copinha' y que es reservada para la categoría Sub-20.
El Botafogo ganó 1-0 el encuentro ante el Águia de Maraba, correspondiente al grupo 22 del torneo.
Barría, que jugó todo el partido, no pudo marcar anotación y recibió una tarjeta amarilla.
El próximo encuentro del Botafogo será este miércoles 7 de enero ante Estrela de Março a las 7:30 de la noche (hora de Panamá).