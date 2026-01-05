Deportes - 05/1/26 - 12:00 AM

Kadir Barría fue titular del Botafogo en la Copinha

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

El delantero panameño Kadir Barría fue titular en el debut de su equipo, el Botafogo, en la Copa São Paulo de Futebol Júnior, mejor conocido como la 'Copinha' y que es reservada para la categoría Sub-20.

El Botafogo ganó 1-0 el encuentro ante el Águia de Maraba, correspondiente al grupo 22 del torneo.

Barría, que jugó todo el partido, no pudo marcar anotación y recibió una tarjeta amarilla.

El próximo encuentro del Botafogo será este miércoles 7 de enero ante Estrela de Março a las 7:30 de la noche (hora de Panamá).

