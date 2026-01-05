Que un jodedor recordó que “Plátano” Maduro desinstaló WhatsApp porque decía que por ahí lo espiaban, pero al final resultó que el espía de la CIA estuvo todo el tiempo a su lado.

Que el mismo jodedor dice que hay que aceptar que “Plátano” Maduro, al igual que 4x8 Carrizo, fue un excelente comediante mientras estuvo en el poder. Ambos hablaban bastantes pendejadas y tiraban paso como Cantinflas. ¡No seas cabrón!

Que, hablando de 4x8, su tía MELA hizo el ridículo con eso de autopostularse para la presidencia de la Corte y luego votar por ella misma a sabiendas de que nadie la quería.

Que soldados sobrevivientes al ataque gringo en Venezuela dicen que no vieron nada, solo escucharon un silbido seguido de un resplandor y una explosión potente que no les dio ni siquiera la oportunidad de tomar los fusiles y hacer un disparo.

Que un chusco asegura que el bombazo al mausoleo del comandante Chávez estuvo de más y la intención era ir borrando su culto en Venezuela, tal como hicieron con los nazis en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.

Que un jodedor se pregunta qué estará pasando ahora mismo por la cabeza del camarada Saúl Méndez, que está aislado en Venezuela. Algunos aseguran que ya se trasladó para Brasil, donde gobierna el camarada Lula, porque Venezuela ya no es segura para él.

Que Irma recibió algunas tapas de plástico reciclados y empezó a tapar huecos y hacer taquilla por Detroit, pero no conforme con eso, trató de dejar mal al MOP y a Mulino; así le paga el diablo al que bien le sirve.

Que un chusco comenta que, luego de que Mulino le tirara el flotador para que no se ahogara en su propia basura, lo mejor que puede hacer la alcaldesa de Detroit es irse calladita por la orillita y dejar de ser tan malagradecida.

Que dice Irma que tenía meses pidiéndole al MOP que tapara ese hueco y tuvo que pedirle ayuda al alcalde capitalino. ¡Es la alcaldesa que más ayuda recibe!

Que al que se le enredó la lengua en Debate Abierto fue a Juan Harvard cuando le preguntaron sobre el salvavidas que le tiró la Autoridad de Aseo a su amiguita Irma. ¡Nunca contestó la pregunta!

Que Richard, el comunista “sin azúcar”, se andaba preguntando, ¿cómo se defiende a Panamá de Trump? Bueno, él, que cree saberlo todo, debería darnos la respuesta.

Que Zelenski le sugirió a Trump que haga con Putin lo mismo que hizo con Maduro. Bueno, “El Fulo” estuvo con Putin en Alaska y hacer eso creo que ni siquiera le pasó por la cabeza. ¡Ahí sí se arma la grande!

Que, por cierto, los que andan calladitos con la intervención de la armada yanqui en Venezuela son los del Suntracs. Muy raro eso.

Que Buchanan, el diputado de los Ferragamo, se la anda dando de exquisito y ni siquiera contesta mensajes a los periodistas que le han solicitado entrevista. ¿Dónde se habrá extraviado su cacareada humildad?