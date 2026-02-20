Kadir Barría tuvo histórico debut en la Copa Libertadores

El delantero Kardir Barría se convirtió la noche del miércoles 18 de febrero en el panameño más joven en jugar en un partido de Copa Libertadores.

Barría ingresó al minuto 57’ del encuentro que disputó el Botafogo y que perdió 1-0 ante el Nacional de Potosí de Bolivia.

El delantero panameño debutó oficialmente en la Copa Libertadores con tan solo solo 18 Años y 7 meses.

El delantero ha sido la sensación del fútbol panameño a nivel internacional luego de su debut con el Botafogo en la primera división del fútbol de Brasil en septiembre de 2025.

Este logro lo convirtió en apenas el segundo panameño en jugar en la primera división del fútbol brasileño, conocida popularmente como el Campeonato Brasileirão.

Barría se unió al defensa panameño Felipe Baloy, quien jugó del 2003 al 2005 para el Gremio y Atlético Paranaense.

En este 2026 ya vio minutos en la Serie A, así como también en el Campeonato Carioca. Suma en total 173 minutos repartidos en cuatro compromisos. De estos, ha salido de titular en dos de ellos.

El jugador panameño, que firmó contrato hasta el 2028 con el club brasileño, también logró su primera convocatoria de la selección nacional cuando en el pasado mes de enero Panamá enfrentó a Bolivia y a México en partidos amistosos.