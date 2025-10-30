Kelly Aparicio, de las pesas, conquistó dos preseas doradas

La atleta panameña Kelly Aparicio conquistó dos medallas de oro en el deporte de las pesas en la edición N.°12 de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala.

Aparicio, oriunda de la provincia de Veraguas, logró el primer lugar de las modalidades de arranque y total de la categoría de los 69 kilogramos.

En arranque, Aparicio levantó 84 kilogramos para ocupar la primera posición de esta modalidad, mientras que en el total, también fue la mejor con 188 kilos.

En la jornada de ayer de este deporte en los Juegos Deportivos Centroamericanos, el atleta Ángel Agrazal obtuvo tres medallas de bronce en la categoría de los 88 kilogramos.

En la modalidad arranque levantó 105 kilos, mientras que en el envión tuvo 120 kilos para un total de 225 kilos.