Deportes - 17/11/25 - 12:00 AM

Laguna Premium Boxing realizó cartilla de boxeo olímpico

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La empresa promotora de boxeo profesional, Laguna Premium Boxing, también apoyará con eventos amateur y ya el pasado sábado realizó su primera cartilla, la cual tuvo como sede el Gimnasio Pedro ‘El Rockero’ Alcázar de Curundú.

Un total de 12 combates formaron parte de esta función, la cual busca darle actividad a los nuevos talentos de este deporte y de esta manera contribuir a su desarrollo.

El programa contó con el aval de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) y se desarrolló con éxito.

“Estaremos apoyando el boxeo aficionado en miras de explotar el talento genuino de estos chicos y chicas que aman este deporte”, manifestó Rouss Laguna, quien junto a su esposo y excampeón mundial Anselmo ‘Chemito’ Moreno dirigen la empresa Laguna Premium Boxing.

Se espera que el próximo año continúen efectuándose estos programas de boxeo olímpico por parte de la empresa promotora, la cual cumplirá 10 años de fundación.

Te puede interesar

"Negrito" Quintero no cree que Guatemala "regale" el partido ante Surinam

"Negrito" Quintero no cree que Guatemala "regale" el partido ante Surinam

 Noviembre 15, 2025
Selección de Fútbol de El Salvador ya se encuentra en Panamá

Selección de Fútbol de El Salvador ya se encuentra en Panamá

 Noviembre 14, 2025
'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

'Piojo' Herrera, técnico de Costa Rica, explotó tras caer ante Haití

Noviembre 14, 2025
Croacia clasifica a la Copa del Mundo 2026

Croacia clasifica a la Copa del Mundo 2026

 Noviembre 14, 2025
Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

Plaza Amador y el CAI dan inicio a las semifinales de la LPF

 Noviembre 14, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido