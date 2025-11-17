Laguna Premium Boxing realizó cartilla de boxeo olímpico

La empresa promotora de boxeo profesional, Laguna Premium Boxing, también apoyará con eventos amateur y ya el pasado sábado realizó su primera cartilla, la cual tuvo como sede el Gimnasio Pedro ‘El Rockero’ Alcázar de Curundú.

Un total de 12 combates formaron parte de esta función, la cual busca darle actividad a los nuevos talentos de este deporte y de esta manera contribuir a su desarrollo.

El programa contó con el aval de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) y se desarrolló con éxito.

“Estaremos apoyando el boxeo aficionado en miras de explotar el talento genuino de estos chicos y chicas que aman este deporte”, manifestó Rouss Laguna, quien junto a su esposo y excampeón mundial Anselmo ‘Chemito’ Moreno dirigen la empresa Laguna Premium Boxing.

Se espera que el próximo año continúen efectuándose estos programas de boxeo olímpico por parte de la empresa promotora, la cual cumplirá 10 años de fundación.